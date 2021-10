Courville-sur-Eure Salle Carnot à Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir Conférence sur “L’histoire Locale” par Lydie Delanoue à Courville samedi 4 décembre Salle Carnot à Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure

Salle Carnot à Courville-sur-Eure, le samedi 4 décembre à 15:00

### **Samedi 4 Décembre à 15h00 précises** ### [**Lydie Delanoue**](https://www.facebook.com/profile.php?id=100009726700611) présentera une conférence sur le thème « L’Histoire locale» ### Salle Carnot à Courville-sur-Eure . _Dans le cadre des “_[_Samedis de la Gazette_](http://www.gazettebeauceperchethymerais.fr/)_”_ . Tout ce qui est local est de plus en plus vanté quand il s’agit de produits ou de services. C’est moins vrai en matière de production littéraire. Les auteurs dits “locaux” sont rangés à l’écart des autres, dans les librairies. De façon générale, ils n’échappent à cette appellation particulière que lorsqu’ils ont atteint un certain niveau de notoriété. Qu’en est-il en Histoire ? Existe-t-il une hiérarchie entre Histoire locale et Histoire tout court ? Quel intérêt présente l’Histoire locale ? Comment la pratique-t-on ? Quels liens entretient-elle avec la Grande Histoire ? Lydie Delanoue répondra à ces questions à partir de l’expérience acquise au fil de l’écriture de ses cinq ouvrages historiques : Jacques-René de Brisay de Denonville (2012) ; Chateaubriand à Montboissier (2013) ; Noël Ballay, l’Africain (2016) ; La Grande Guerre du lieutenant Ballay selon sa correspondance (2018) ; Pépé, le migrant (2020). Le sixième, en cours, viendra compléter son témoignage. . **Le pass sanitaire sera demandé et le masque sera recommandé.** . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Entrée libre

2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T16:30:00

