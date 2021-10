Conférence sur l’histoire du tatouage Sauveterre-de-Guyenne, 30 octobre 2021, Sauveterre-de-Guyenne.

Conférence sur l’histoire du tatouage Sauveterre-de-Guyenne

2021-10-30 14:30:00 – 2021-10-30 17:00:00

Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne

Alexandra Bay est passionnée de tatouage depuis de nombreuses années et autrice de plusieurs ouvrages sur le sujet.

Samedi 30 Octobre à 14h30, elle animera une conférence sur le thème de son dernier ouvrage : l’histoire du tatouage et plus particulièrement le tatouage de marin.

+33 5 56 71 88 35

Sauveterre-de-Guyenne

