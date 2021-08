Conférence sur l’histoire des Amish Sainte-Marie-aux-Mines, 16 septembre 2021, Sainte-Marie-aux-Mines.

Conférence sur l’histoire des Amish 2021-09-16 – 2021-09-16

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Sainte-Marie-aux-Mines

A l’occasion du Carrefour Européen du Patchwork, le Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent vous invite à assister à une conférence sur les Amish le Jeudi 16 et Vendredi 17 Septembre à 10h30.

Lieu : 1er étage de la mairie de Sainte-Marie-aux-Mines.

Durée : 1h15 environ.

Conférence : laissez-vous conter les Amish

Issu du groupe des anabaptistes, le mouvement Amish est né à Sainte-Marie-aux-Mines en 1693, fondé par le patriarche Jacob Amann en réaction au relâchement des moeurs de la communauté mennonite locale. Les Amish furent ensuite expulsés du royaume de France en 1712, et émigrèrent vers les régions limitrophes, avant de quitter massivement l’Europe pour trouver refuge aux Etats-Unis. Là, la communauté amish a donné ses lettres de noblesse à l’art du patchwork, et vit en retrait de la société avec un rapport au progrès plus ou moins prononcé. Découvrez les origines et le développement du mouvement amish, dont le Val d’Argent est le berceau, à travers une conférence richement illustrée et commentée par un guide du Pays d’Art et d’Histoire

Jeudi 16 septembre et vendredi 17 septembre 2021 à 10H30,

1er étage mairie de Sainte-Marie-aux-Mines, au 114 rue de Lattre de Tassigny

Gratuit pour tous, sur inscription auprès de l’office du tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50

Places limitées à 30 personnes, port du masque obligatoire.

Durée : 1H – 1H15 environ.

