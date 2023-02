CONFERENCE SUR L’HISTOIRE DE L’UNIVERS… !POC!, 22 mars 2023, ALFORTVILLE.

CONFERENCE SUR L’HISTOIRE DE L’UNIVERS… !POC!. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 19:00 (2023-03-22 au ). Tarif : 7.0 à 7.0 euros.

CONFERENCE SUR L’HISTOIRE DE L’UNIVERS, LA NAISSANCE DES ETOILES ET DES GALAXIESDavid Elbaz est directeur scientifique du département d’astrophysique du CEA. Il est aussi le directeur de rédaction du journal européen Astronomy & Astrophysics. Il a été conseiller scientifique pour l’Agence spatiale européenne (ESA) et pour le Centre national d’études spatiales (CNES). Il fait artie du 1% des chercheurs les plus cités dans le monde d’après le classement établi en 2020 par le Web of Science Highly Cited Researchers. Au cours de sa carrière, D. Elbaz s’est spécialisé dans la réalisation des images les plus profondes de l’univers pour remonter le cours de l’histoire de la naissance des galaxies. Il a reçu pour cela le prix Chrétien de la société américaine d’astronomie (2000) et le prix Jaffé de l’Académie des Sciences (2017). Il attache une grande importance à la diffusion des connaissances à travers des conférences (>2 millions de vues), des livres, des spectacles, des documentaires. N° téléphone accès PMR : 01 58 73 29 18

!POC! ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

