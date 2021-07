Conférence sur l’histoire de l’Hôtel de Ville de Nancy Hôtel de Ville, 18 septembre 2021, Nancy.

Conférence sur l’histoire de l’Hôtel de Ville de Nancy

Hôtel de Ville, le samedi 18 septembre à 17:00

### Assistez à cette conférence en images sur l’histoire de l’Hôtel de Ville de Nancy pour découvrir, ou redécouvrir, son parcours d’Emmanuel Héré à Roger Mienville et Robert Parisot. A l’inauguration de la place Royale en 1755, qui devient plus tard l’emblématique place Stanislas, l’Hôtel de Ville n’occupe qu’une partie de l’étroit et long bâtiment. Son histoire, objet de la conférence, correspond pour l’essentiel à celle de la conquête de l’ensemble de l’édifice, puis de tout l’îlot compris entre la place Stanislas et la rue Pierre-Fourrier. L’ancien Hôtel de Rouercke sera ainsi absorbé, puis démoli, pour permettre l’extension du musée des Beaux-Arts réalisée par l’architecte Prosper Morey. Le musée disparaîtra à son tour, à la fin des années 1930, pour faire place à l’actuel Grand-hall, sur les plans de Roger Mienville et Robert Parisot. La conférence en images, qui se tiendra au cœur de l’Hôtel de Ville, dans le Grand-Salon, s’accompagnera de la présentation d’une maquette de l’édifice dans son état de 1936.

Gratuit. Entrée libre sur présentation du pass sanitaire.

Assistez à une conférence en images sur l’histoire de l’Hôtel de Ville de Nancy pour découvrir, ou redécouvrir, son parcours d’Emmanuel Héré à Roger Mienville et Robert Parisot.

Hôtel de Ville Place Stanislas, Nancy 54035 Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:15:00