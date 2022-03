Conférence sur l’Histoire de l’art / Masculin/féminin, quand l’Art l’emporte Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains Landes Vieux-Boucau-les-Bains Conférence présentée par Jean-Philippe MERCẺ,.

En partenariat avec l’association « La Voix des Boucalais »

« Le féminin de « directeur » est « la femme du directeur » Pierre Desproges

Affirmer que les femmes sont sous-représentées dans l’histoire de la création artistique est un euphémisme. Dans notre société patriarcale occidentale, l’homme a dominé l’histoire de l’art en tant que génie créateur, décideur du bon goût et collectionneur critique. La femme, elle, hormis quelques cas exceptionnels et essentiels de créatrices, fut avant tout modèle, sujet/objet de fantasme, muse ou femme de. Conférence présentée par Jean-Philippe MERCẺ,.

