Conférence sur l’histoire de l’art / L’Art confiné ou la fièvre créative !

2022-11-09

Extraordinairement percuté de plein fouet dans son bouillonnement permanent, le monde s’est figé plusieurs semaines – près de deux mois en France -, confinant ses habitants dans l’entre soi, le silence et la torpeur.

Êtres libres et sociaux que nous sommes, cette contrainte inédite et quasi-mondiale nous a immédiatement poussés à éprouver et épuiser tous les outils et vecteurs de communication possibles. L’art, dans cette vocation d’absolu, a justement été l’un des liants les plus puissants de cette exceptionnelle traversée.

Les réseaux sociaux sont donc devenus les murs de ces expositions virtuelles et internationales. Celles des artistes d’abord mais aussi celles des anonymes.

Conférence présentée par Jean-Philippe Mercé, conseiller pédagogique départemental en Arts Visuels, formateur en histoire de l’Art pour les Pyrénées Atlantiques.

« Il se servait de son esprit comme d’un coin pour élargir de son mieux les interstices du mur qui de toute part nous confine. »Marguerite Yourcenar

Vieux-Boucau-les-Bains

