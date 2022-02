Conférence sur l’Histoire de l’art / La marche de l’art, Des artistes en déplacement. Vieux-Boucau-les-Bains, 2 mars 2022, Vieux-Boucau-les-Bains.

2022-03-02 – 2022-03-02

Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Conférence présentée par Jean-Philippe MERCẺ,.

En partenariat avec l’association « La Voix des Boucalais »

« Marcher, c’est comme dessiner le temps qui passe. » Richard Long

Un homme qui marche est un homme en mouvement, donc en vie. C’est ainsi que depuis l’Antiquité les artistes représentent l’humanité « en marche » dans cette symbolique d’un volontarisme à affirmer, d’un destin à accomplir ou d’une détermination assumée.

Au-delà de sa représentation, et en tant qu’acte performatif, la marche devient une réelle démarche artistique depuis les années 60, en réaction à l’immobilisme de l’homme englué dans le consumérisme de masse. Les artistes sortent donc des ateliers et des musées pour arpenter la nature, et se réapproprier ainsi la notion de territoire.

