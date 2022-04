Conférence sur l’Histoire de l’art / Art et engagement : Des expressions artistiques et citoyennes Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: 40480

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Conférence présentée par Jean-Philippe MERCẺ,.

En partenariat avec l’association « La Voix des Boucalais »

« L’artiste a le pouvoir de réveiller la force d’agir qui sommeille dans d’autres âmes. » F.Nietzsche

La seule portée esthétique de l’œuvre d’art ne suffit plus aux artistes : invoquons le Radeau de la Méduse de Géricault pour constater que la question des enjeux politiques de l’œuvre se pose depuis bien longtemps.

