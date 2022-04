Conférence sur l’expositon de Sam Szafran, 21 mai 2022, .

Conférence sur l’expositon de Sam Szafran

2022-05-21 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-21

Conférence sur l’exposition de Sam Szafran (1934 – 2019).

L’exposition pontépiscopienne vise à rendre hommage à l’artiste.

Réunissant une cinquantaine de pièces issues de collections publiques et privées elle montre de manière chronologique, dans des techniques associant de manière extraordinaire, le “sec et moullé”, pour reprendre son expression dans le film “Ni dieu, ni maître”.

Ses thèmes de prédilection sont le feuillage avec des serres verdoyantes, l’escalier tortueux et vertigineux l’atelier, (ceux des artistes ou encore l’imprimerie Bellini) et bien sûr la figure – celle de Lilette, son épouse en particulier).

Fermeture de l’exposition à 21h à l’occasion de la nuit des musées.

Conférence sur l’exposition de Sam Szafran (1934 – 2019).

L’exposition pontépiscopienne vise à rendre hommage à l’artiste.

Réunissant une cinquantaine de pièces issues de collections publiques et privées elle montre de manière chronologique, dans…

Conférence sur l’exposition de Sam Szafran (1934 – 2019).

L’exposition pontépiscopienne vise à rendre hommage à l’artiste.

Réunissant une cinquantaine de pièces issues de collections publiques et privées elle montre de manière chronologique, dans des techniques associant de manière extraordinaire, le “sec et moullé”, pour reprendre son expression dans le film “Ni dieu, ni maître”.

Ses thèmes de prédilection sont le feuillage avec des serres verdoyantes, l’escalier tortueux et vertigineux l’atelier, (ceux des artistes ou encore l’imprimerie Bellini) et bien sûr la figure – celle de Lilette, son épouse en particulier).

Fermeture de l’exposition à 21h à l’occasion de la nuit des musées.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par