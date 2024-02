Conférence sur l’exil : « Mário Soares : l’exil d’un démocrate pro-européen » au Comptoir Le Comptoir Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre du cycle « Parcours d’intellectuels en exil : un humanisme sans frontières », – et pour célébrer le 50e anniversaire de la révolution des Œillets – la Fondation Calouste Gulbenkian et la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) vous convient à une troisième conférence sur la figure politique Mário Soares.

Le 25 avril 2024 marquera le 50e anniversaire de la révolution

des Œillets qui a mis fin à 48 ans de dictature et d’empire colonial,

tout en déclenchant une vague démocratique en Europe et dans le monde.

Mário Soares (1924-2017), deux fois Premier ministre et président de la

République, a été la figure centrale de la transition démocratique et du

nouveau destin européen du Portugal. Comme des milliers d’opposants à

la dictature, il a vécu en exil à Paris (1969-1974).

À travers cette figure majeure de l’opposition au régime dictatorial

portugais, nous voulons réaffirmer les idéaux de liberté et d’égalité de

la révolution démocratique de l’avril portugais, rendre hommage à tous

les exilés portugais en France ainsi qu’à l’hospitalité reçue dans ce

pays d’accueil.

Les intervenant.e.s

Isabel Soares, Fondation Mário Soares

Fondation Mário Soares Edgar Morin , sociologue et philosophe.

, sociologue et philosophe. Guilherme d’Oliveira Martins , administrateur Fondation Gulbenkian

, administrateur Fondation Gulbenkian Cristophe Araújo, Université Paris Nanterre

Parcours d’intellectuels en exil : un humanisme sans frontières

Un cycle de 5 conférences

L’exil n’a jamais épargné les intellectuels. Il a même été, au XXe siècle

et jusqu’à nos jours, une des conditions habituelles de la vie de

l’esprit. Mais s’il force la pensée et la création à s’interrompre, il

les amène parfois aussi à s’épanouir ailleurs, voire même à se nourrir

de cette situation faite de pertes et de contraintes.

Le cycle de conférences « Parcours d’intellectuels en exil : un

humanisme sans frontières » cherche à rendre visible la complexité de ces

trajectoires intellectuelles et leur importance tant pour le renouveau

de la pensée que pour celui de la démocratie.

Chaque conférence est organisée autour d’un ou plusieurs

intellectuels exilés, le plus souvent accueilli à la FMSH ou à l’EHESS.

Avec les spécialistes invités à les présenter, ces intellectuels

représentent les horizons les plus variés, qu’il s’agisse de leur pays

d’origine, de leur discipline de prédilection, de la période et des

conditions de leur exil.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/mario-soares-lexil-dun-democrate-pro-europeen https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-mario-soares-lexil-dun-democrate-pro-europeen-814115430167?aff=oddtdtcreator

FMSH Parcours d’intellectuels en exil : un humanisme sans frontières