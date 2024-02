Conférence sur l’exil : « L’exil familial : Bassma Kodmani » au Comptoir Le Comptoir Paris, mardi 20 février 2024.

Le mardi 20 février 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre du cycle « Parcours d’intellectuels en exil : un humanisme sans frontières », la Fondation Calouste Gulbenkian et la Fondation Maison des Sciences de l’Homme vous convient à une première conférence sur l’exil de Bassma Kodmani.

Bassma Kodmani était une intellectuelle franco-syrienne, autrice

d’une œuvre remarquable sur la démocratie dans le monde arabe. Exilée en

France avec sa famille, Bassma Kodmani a vécu intensément le combat

pour la liberté dans son pays natal.

De nombreuses familles du Moyen-Orient ont trouvé dans l’exil les

conditions pour élever leurs enfants dans une atmosphère de liberté. La

multiplicité des identités des enfants d’exilés est une richesse énorme

pour les pays d’accueil et une composante essentielle de notre humanité

commune.

Les intervenant.e.s

Salam Kawakibi , Directeur CAREP Paris

, Directeur CAREP Paris Hala Kodmani, journaliste

journaliste Brigitte Curmi , ambassadrice pour la Syrie

, ambassadrice pour la Syrie Ambassadeur Michel Duclos, conseiller spécial Institut Montaigne

Parcours d’intellectuels en exil : un humanisme sans frontières

Un cycle de 5 conférences

L’exil n’a jamais épargné les intellectuels. Il a même été, au XXe siècle

et jusqu’à nos jours, une des conditions habituelles de la vie de

l’esprit. Mais s’il force la pensée et la création à s’interrompre, il

les amène parfois aussi à s’épanouir ailleurs, voire même à se nourrir

de cette situation faite de pertes et de contraintes.

Le cycle de conférences « Parcours d’intellectuels en exil : un

humanisme sans frontières » cherche à rendre visible la complexité de ces

trajectoires intellectuelles et leur importance tant pour le renouveau

de la pensée que pour celui de la démocratie.

Chaque conférence est organisée autour d’un ou plusieurs

intellectuels exilés, le plus souvent accueilli à la FMSH ou à l’EHESS.

Avec les spécialistes invités à les présenter, ces intellectuels

représentent les horizons les plus variés, qu’il s’agisse de leur pays

d’origine, de leur discipline de prédilection, de la période et des

conditions de leur exil.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/lexil-familial-bassma-kodmani https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-lexil-familial-bassma-kodmani-813861721317?aff=oddtdtcreator

FMSH Parcours d’intellectuels en exil : un humanisme sans frontières