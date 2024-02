CONFÉRENCE SUR L’ÉVOLUTION DU TRAIT DE CÔTE Gare La Bernerie-en-Retz, jeudi 15 février 2024.

CONFÉRENCE SUR L’ÉVOLUTION DU TRAIT DE CÔTE Gare La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Le conférencier, Jean-Pierre Rivron propose une conférence sur l’évolution de la ligne côtière depuis 20 000 ans

Au lendemain d’une année 2023 qui aura été la plus chaude pour la planète et aura confirmé l’avancée du dérèglement

climatique et de la crise écologique, l’association RPNDC (Richesses patrimoniales et naturelles et défense de la côte) de La

Bernerie propose une conférence sur l’évolution de la ligne côtière depuis 20 000 ans. Une évolution qui concerne tout

particulièrement le littoral mais aussi l’estuaire de La Loire, le golfe de Machecoul et la baie de Bretagne !

Il y sera aussi question de la perturbation des grands équilibres écologiques, de l’élévation du niveau de la mer, de

l’évolution du climat qui modifie la fréquence, l’intensité, la répartition géographique et la durée des événements

météorologiques extrêmes.

Le conférencier, Jean-Pierre Rivron, abordera également l’extinction de 20 à 30 % des espèces animales et végétales, la

chute des productions agricoles et les risques que cela entraîne.

Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire en téléphonant au

02 51 74 69 78. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 10:00:00

fin : 2024-02-15

Gare Esplanade de la Gare

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire francois.asin@shpr.fr

