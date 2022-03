Conférence sur l’évolution des requins Luynes, 9 avril 2022, Luynes.

2022-04-09 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-09

Luynes Indre-et-Loire

Cette conférence animée par Gilles Cuny, Paléontologue et Professeur à l’Université Claude Bernard Lyon 1, vous invite à découvrir l’évolution d’un groupe foisonnant et à rencontrer des animaux que l’on pourrait croire tout droit sortis d’un film de science-fiction. Loin des clichés et d’une image flirtant souvent avec celle de “fossiles vivants”, nos requins et nos raies modernes sont le résultat de 450 millions d’années d’adaptation et de transformation. Ils sont loin d’être des animaux primitifs et, d’un certain point de vue, ce sont même les vertébrés les plus évolués, les plus “aboutis” que vous puissiez rencontrer dans nos océans.

+33 2 47 55 56 60

© Kmonvish Lawan, Hybodus3

dernière mise à jour : 2022-03-23 par