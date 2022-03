Conférence sur l’éveil spirituel Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Conférence sur l’éveil spirituel Biscarrosse, 15 mai 2022, Biscarrosse. Conférence sur l’éveil spirituel Salle Origami des Grands Lacs 247 Rue des Vignerons Biscarrosse

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 Salle Origami des Grands Lacs 247 Rue des Vignerons

Biscarrosse Landes 13 13 EUR L’association des Mamans lumineuses et les Papas aussi ! a le plaisir de vous accueillir à l’Origami des Grands Lacs qui propose une très belle salle dans la zone artisanale de Biscarrosse. Au programme : 9h : Accueil

Caroline, Hélène et Sandra :

Présentation de l’association LML Dorothée LEURENT

Conférence : les Chemins de la Résilience Sylvie FRANCK

Médiumnité 14h15 : reprise des conférences

Sonia BONNAUD Conférence : Médiumnité et Intuition

Salle Origami des Grands Lacs 247 Rue des Vignerons Biscarrosse

