Salle de Vic, le samedi 4 décembre à 18:00

Alboraya notre ville jumelle se situe dans l’agglomération de Valencia célèbre par ses fêtes de mi-mars, uniques en Espagne : Las Fallas. Chaque quartier travaille une année entière à l’élaboration d’une structure géante bouffonne, humoristique ou artistique qui sera exposée pendant quelques jours avant d’être brûlée la dernière nuit du carnaval.

Entrée libre

2021-12-04T18:00:00 2021-12-04T21:00:00

2021-12-04T18:00:00 2021-12-04T21:00:00

