2022-06-28 – 2022-06-28

L'Association de Sauvegarde du Patrimoine Culturel et Religieux de Beaupréau (ASPCRB) vous convie à une conférence exceptionnelle au sein même de l'église Notre Dame de Beaupréau. M. Götz Pfeiffer, historien d'art de l'université de Göttingen interviendra pour vous démystifier les vitraux, et vous narrer l'histoire qu'ils représentent. Une venue exceptionnelle dans les Mauges, pour une rencontre qui s'annonce riche et passionnante !

