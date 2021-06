Néville 14100 Saint-Pierre-des-Ifs NEVILLE, Seine-Maritime Conférence sur les vitraux de l’église de Saint-Pierre-des-Ifs 14100 Saint-Pierre-des-Ifs Néville Catégories d’évènement: NEVILLE

14100 Saint-Pierre-des-Ifs, le samedi 3 juillet à 15:00

**Conférence sur les vitraux de l’église de Saint-Pierre-des-Ifs.** ——————————————————————- ### Conférencier : M. Thierry Marchand, membre de la Société Historique de Lisieux ### Présentation de l’œuvre de l’artiste Charles Plessard qui a produit des années 1920 aux années 1960 un grand nombre de décors peints et de vitraux en France et à l’étranger Conférence donnée par M. Thierry Marchand, membre de la Société Historique de Lisieux 14100 Saint-Pierre-des-Ifs Eglise Néville Seine-Maritime

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T18:00:00

