Conférence sur les troubles du déficit de l’attention Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin

Conférence sur les troubles du déficit de l’attention, 9 mars 2023, Saint-Quentin . Conférence sur les troubles du déficit de l’attention 1 avenue M. de l’hôpital Saint-Quentin Aisne

2023-03-09 – 2023-03-09 Saint-Quentin

Aisne L’association Dy’Skool, la CPAM et la ville de Saint-Quentin vous proposent une conférence du Docteur Olivier Labeau sur les troubles du déficit de l’attention le jeudi 9 mars à 20h à l’auditorium de l’hôpital de Saint-Quentin (1 avenue M. de l’hôpital). Réservation www.dyskool.fr L’association Dy’Skool, la CPAM et la ville de Saint-Quentin vous proposent une conférence du Docteur Olivier Labeau sur les troubles du déficit de l’attention le jeudi 9 mars à 20h à l’auditorium de l’hôpital de Saint-Quentin (1 avenue M. de l’hôpital). Réservation www.dyskool.fr dyskoolasso@gmail.com https://www.dyskool.fr/ Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse 1 avenue M. de l'hôpital Saint-Quentin Aisne Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin /

Conférence sur les troubles du déficit de l’attention 2023-03-09 was last modified: by Conférence sur les troubles du déficit de l’attention Saint-Quentin 9 mars 2023 1 avenue M. de l'hôpital Saint-Quentin Aisne Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne