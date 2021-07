Quincy Quincy Cher, Quincy Conférence sur les traces du Sauvignon Quincy Quincy Catégories d’évènement: Cher

Quincy

Conférence sur les traces du Sauvignon Quincy, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Quincy. Conférence sur les traces du Sauvignon 2021-07-09 – 2021-07-09

Quincy Cher Quincy Jean Tatin, vigneron, Bertrand Daulny, oenologue, Jeanne Yerre, historienne, Maryline et Jean-Jacques Smith-Marchand, vignerons, mènent l’enquête. Jean Tatin, vigneron, Bertrand Daulny, oenologue, Jeanne Yerre, historienne, Maryline et Jean-Jacques Smith-Marchand, vignerons, mènent l’enquête. +33 2 48 51 72 34 Jean Tatin, vigneron, Bertrand Daulny, oenologue, Jeanne Yerre, historienne, Maryline et Jean-Jacques Smith-Marchand, vignerons, mènent l’enquête. Villa Quincy dernière mise à jour : 2021-07-01 par OT VIERZON

Détails Catégories d’évènement: Cher, Quincy Étiquettes évènement : Autres Lieu Quincy Adresse Ville Quincy lieuville 47.13311#2.15679