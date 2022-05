Conférence sur les services de la propagande allemande durant la 2e guerre mondiale par Pascal Jardin Châteauneuf-sur-Cher, 2 juin 2022, Châteauneuf-sur-Cher.

Conférence sur les services de la propagande allemande durant la 2e guerre mondiale par Pascal Jardin Châteauneuf-sur-Cher

2022-06-02 20:30:00 – 2022-06-02 22:00:00

Châteauneuf-sur-Cher Cher Châteauneuf-sur-Cher

Découvrez l’exploitation approfondie des archives secrètes de ces services, déposées aux archives départementales du Cher à Bourges, et restées inexploitées depuis plus de soixante-dix ans! Ces archives sont uniques en France car elles sont complètes et couvrent toute la période de novembre 1940 au début août 1944. La conférence révèlera en toute exclusivité la biographie de Heinz Schmidtke qui n’existait jusque là ni dans l’historiographie française, ni celle allemande; même si son nom est souvent évoqué dans les ouvrages traitant de l’Occupation, Heinz Schmidtke est resté un inconnu.

Pascal Jardin traite de l’action des services de la propagande allemande en France occupée (Propaganda-Abteilung Frankreich) et de son chef, le Major, puis colonel Heinz Schmidtke, seul haut responsable militaire allemand demeuré à son poste pendant toute la durée de l’Occupation.

assos.eub@orange.fr +33 2 48 60 42 09

Découvrez l’exploitation approfondie des archives secrètes de ces services, déposées aux archives départementales du Cher à Bourges, et restées inexploitées depuis plus de soixante-dix ans! Ces archives sont uniques en France car elles sont complètes et couvrent toute la période de novembre 1940 au début août 1944. La conférence révèlera en toute exclusivité la biographie de Heinz Schmidtke qui n’existait jusque là ni dans l’historiographie française, ni celle allemande; même si son nom est souvent évoqué dans les ouvrages traitant de l’Occupation, Heinz Schmidtke est resté un inconnu.

association Etienne Ursin Bouzique

Châteauneuf-sur-Cher

dernière mise à jour : 2022-05-19 par