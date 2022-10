Conférence sur les séismes Marsanne Marsanne Catégories d’évènement: Drme

Marsanne

Conférence sur les séismes Marsanne, 19 novembre 2022, Marsanne. Conférence sur les séismes

1 av Albin Davin Salle de justice Marsanne Drme Salle de justice 1 av Albin Davin

2022-11-19 18:30:00 18:30:00 – 2022-11-19

Salle de justice 1 av Albin Davin

Marsanne

Drme Marsanne Conférence sur les séismes avec une intervention spécifique sur le Teil, animée par Gilbert Bouzat, scientifique. mairie@marsanne.fr +33 4 75 90 32 79 Salle de justice 1 av Albin Davin Marsanne

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Marsanne Autres Lieu Marsanne Adresse Marsanne Drme Salle de justice 1 av Albin Davin Ville Marsanne lieuville Salle de justice 1 av Albin Davin Marsanne Departement Drme

Marsanne Marsanne Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marsanne/

Conférence sur les séismes Marsanne 2022-11-19 was last modified: by Conférence sur les séismes Marsanne Marsanne 19 novembre 2022 1 av Albin Davin Salle de justice Marsanne Drme Drme Marsanne

Marsanne Drme