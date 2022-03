Conférence sur “Les Secrets de l’horlogerie Franc-Comtoise” Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Présentation de l'histoire de l'horlogerie franc-comtoise du 18e siècle à nos jours, abordant successivement les quatre centres horlogers principaux : le Haut-Jura (zone de Morez-Morbier) pour l'horlogerie monumentale, la région de Montbéliard (avec Japy) pour les horlogeries de gros et de petit volume, Besançon pour la montre et le Haut-Doubs pour la montre également, mais aussi l'ensemble de ses composants. Cette conférence mettra en évidence la spécificité du Haut-Jura pour une production – les horloges de clocher et de parquet (les comtoises) – par la suite remplacé par celle des lunettes. C'est un sujet relativement inédite, vu que c'est la première fois qui se présente l'industrie horlogère d'une manière globale et pas seulement comment une histoire locale.

