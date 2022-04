Conférence sur les rapaces nocturnes par la LPO Nord Foyer rural Ennetières-en-Weppes Catégories d’évènement: Ennetières-en-Weppes

Nord

Conférence sur les rapaces nocturnes par la LPO Nord Foyer rural, 22 avril 2022, Ennetières-en-Weppes. Conférence sur les rapaces nocturnes par la LPO Nord

Foyer rural, le vendredi 22 avril à 18:30

Les sujets phares: Comment reconnaitre un rapace nocturne La nourriture La reproduction Les chouettes et hiboux des hauts de France la menace qui pèse sur eux Quelles actions de protection à mettre en place

Entrée libre

Après une brève présentation de la LPO Nord, seront présentés les chouettes et les hiboux de notre région des Hauts de France. Foyer rural Rue du Bourg, Ennetières en Weppes Ennetières-en-Weppes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T18:30:00 2022-04-22T20:00:00

