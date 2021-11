Conférence sur « Les Potiers de Lannilis et de Plouvien » Lannilis, 24 novembre 2021, Lannilis.

Conférence sur « Les Potiers de Lannilis et de Plouvien »

Les « poteries de Lannilis », comme on les nommait couramment, se trouvaient autrefois dans beaucoup de foyers bretons, faisant partie du quotidien des gens qui habitaient les bourgs et les fermes du Léon, voire de communes plus distantes, comme Châteaulin.

Cette industrie artisanale, située aux alentours de la lande de Lanveur, à cheval sur les communes de Lannilis et de Plouvien, a connu une grande activité entre 1710 et 1920, avec un apogée vers 1830, impliquant quelque 250 potiers à cette date et faisant vivre près de 1300 personnes. Le dernier représentant de cette activité, François Cuëff est décédé vers 1950.

Une recherche universitaire sur la terre des potiers, dans le Finistère, a été réalisée par Telma Pavanelo, une Brésilienne, étudiante en lettres, arrivée en Bretagne en 2003. Elle s’est passionnée pour l’histoire et le patrimoine local et a repris des études en histoire de l’art et archéologie. Deux maîtres de conférences de l’Université de Bretagne occidentale, Cristina Gandini et Jean-Yves Éveillard, lui ont confié cette étude.

Séduit par le résultat accessible au grand public, l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis, par l’intermédiaire de Jean-Yves Lhotellier, a décidé de l’éditer.

