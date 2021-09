Lyon 1er Arrondissement Lyon 1er Arrondissement Lyon-1ER-Arrondissement, Rhône Conférence sur les ponts de la Saône dans le 1er arrondissement Lyon 1er Arrondissement Lyon 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon-1ER-Arrondissement

Rhône

Conférence sur les ponts de la Saône dans le 1er arrondissement Lyon 1er Arrondissement, 18 septembre 2021, Lyon 1er Arrondissement. Conférence sur les ponts de la Saône dans le 1er arrondissement 2021-09-18 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-18 18:00:00 18:00:00

Lyon 1er Arrondissement Rhône Histoires et anecdotes des ponts sur la Saône et particulièrement ceux de Saint Vincent et La Feuillée ma1.evenements@mairie-lyon.fr +33 4 72 98 54 17 dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon-1ER-Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 1er Arrondissement Adresse Ville Lyon 1er Arrondissement lieuville 45.7694#4.83029