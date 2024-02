Conférence sur les plantes médicinales, du semis à la tasse Fleury-la-Vallée, vendredi 1 mars 2024.

Vendredi 1er mars, Camille Poulain-Piettre et Marie-Anne Beltjens du GAEC de la Perce-Muraille à Saint-Père animeront une conférence à la salle polyvalente de Fleury-la-Vallée intitulée « Plantes médicinales du semis à la tasse ».

Cette conférence ouverte à tous les publics (consommateurs, agriculteurs…) permettra de découvrir comment cultiver, récolter et utiliser des plantes médicinales. Si vous souhaitez faire des expériences dans votre jardin et savoir comment les préparer et quelles sont leurs propriétés, rendez-vous à partir de 20 h 00 ! Cette conférence laissera une grande place aux échanges avec le public.

La conférence se terminera par des dégustations de tisanes.

Participation libre.

Le GAEC de la Perce-Muraille est une herboristerie paysanne, bio, et commercialisant ses produits en local autour d’Avallon/Vézelay. Elle appartient au réseau Bienvenue à la ferme Yonne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01

Salle polyvalente

Fleury-la-Vallée 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

