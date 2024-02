CONFÉRENCE SUR LES PHILIPPINES Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults, vendredi 1 mars 2024.

CONFÉRENCE SUR LES PHILIPPINES Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults Sarthe

Dépaysement garanti !

Les Philippines, archipel au 110 millions de sourires !

En parcourant l’archipel hors des sentiers battus, Philippe Jacq et son épouse ont découvert un joyau et surtout ils ont appris l’incroyable gentillesse et joie de vivre de ses habitants, prenant la vie avec plus de légèreté !

Rencontre avec le réalisateur Philippe Jacq.

Organisé par le Centre Culturel de Marolles

Entrée 5€ par personne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01 22:00:00

Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles

Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire

L’événement CONFÉRENCE SUR LES PHILIPPINES Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2024-02-15 par eSPRIT Pays de la Loire