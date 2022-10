Conférence sur les phares avec Goulch’an Kervella

2022-11-04 18:00:00 – 2022-11-04 Goulc’han Kervella, grand connaisseur des phares, répond à l’invitation de la Maison des Abers de nous éclairer sur ce patrimoine bâti emblématique de notre territoire. Goulc’han Kervella présentera brièvement l’histoire des phares depuis l’antiquité et surtout au XIXème siècle, la mise en place du réseau des phares finistériens. Il insistera surtout sur l’éclairage de la côte nord du Léon et le balisage de l’Aber Wrac’h et en particulier les phares de l’île Vierge dont il racontera l’histoire depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours (suite à la publication du livre L’Ile Vierge, un phare dans les yeux, illustré par Emmanuel Lepage).

Deux conférences-causeries seront proposées au public en breton et en français.

