Conférence “Sur les pas des romains : de Bayssan à la mer par le temple de Vénus et la villa de Vivios” Scène de Bayssan, 18 septembre 2021, Béziers.

Scène de Bayssan, le samedi 18 septembre à 16:00

### **Conférence “Sur les pas des romains : de Bayssan à la mer par le temple de Vénus et la villa de Vivios” de Monique CLAVEL LEVEQUE** En suivant les Romains de Bayssan à la mer, on découvrira le patrimoine aujourd’hui presque invisible des nombreuses « villas » qui animaient le paysage à la grande époque romaine entre garrigues, puechs et rives des étangs. On pourra réveiller, entre histoire et mythologie, ces domaines dont le nom vit encore de nos jours, relever les murs, retrouver les décors et le luxe des thermes au « Temple de Vénus » ou à Vivios grâce aux images 3D. Avec ces loisirs des grands on évoquera aussi le monde du travail, en replantant jardins et vignes ou en visitant des carrières moins bucoliques, également valorisés dans l’Itinéraire de Découverte Archéologie, histoire et Nature (IDAN) pour restituer ce bien commun qu’est le patrimoine.

Découvrez les paysages du sud Biterrois entre Bayssan et les étangs en visitant des villas romaines et leurs domaines entre vignes et carrières.

Scène de Bayssan Route de Vendres, 34500, Béziers Béziers Hérault



