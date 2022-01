Conférence « Sur les pas de Néanderthal » Surtainville, 11 août 2022, Surtainville.

Conférence « Sur les pas de Néanderthal » Salle Polyvalente Route du Brisay Surtainville

2022-08-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-11 Salle Polyvalente Route du Brisay

Surtainville Manche Surtainville

Avec le concours du service régional d’archéologie de Normandie, animation Dominique Cliquet, archéologue.

La reprise des fouilles en 2012 sur le site paléolithique moyen du Pou au Rozel a été motivée par l’érosion du massif dunaire qui avait révélé dans les années 1960 la présence d’os de grands herbivores, de silex et de quartz taillés et de foyers.

Le site se singularise à plusieurs titres, notamment par l’exceptionnel état de conservation des vestiges (objets et structures) dont plus de 1 550 empreintes humaines et quelques traces de pattes d’origine animale.

Ces témoignages d’une grande rareté permettent une approche des comportements des groupes de chasseurs-cueilleurs collecteurs qui à plusieurs reprises ont fréquenté la dune du Pou. Dès à présent il est possible de reconnaître une certaine organisation de l’espace avec des aires de traitement des carcasses animales rapportées sur le site (travaux de boucherie et de traitement des matières premières carnées par cuisson, fumage…), espaces surtout fréquentés par les enfants et les adolescents (aires de jeu ?), zones de circulation des individus de tous âges… Ce gisement de renommée internationale participe largement aux nouveaux acquis obtenus pour appréhender les modes de vie des Néandertaliens de la Grande Plaine du Nord dans leurs environnements au début de la dernière glaciation.

À noter : portes ouvertes du site de fouilles les jeudi 14 juillet et 11 août.

bernadette.le-brun@neuf.fr +33 2 33 10 12 40

Salle Polyvalente Route du Brisay Surtainville

