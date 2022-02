Conférence sur les oiseaux Maclas Maclas Catégories d’évènement: Loire

Conférence sur les oiseaux
Maclas, 4 mars 2022, 20:30

Pour le CPN le Colibri Lydie Dubois présentera son bénévolat pour la LPO, avec des :comptages oiseaux 2021, suivis naturalistes, les actions de protection, des anecdotes et des découvertes sur le territoire du Pilat.

