Conférence sur les oiseaux hivernants
Beautiran, 4 février 2023
Musée des Techniques, 5 Rue de Balambits, Beautiran, Gironde

Conférence sur les oiseaux hivernants

2023-02-04 16:30:00 – 2023-02-04

Le musée des Techniques vous propose une conférence sur “Les oiseaux hivernants remarquables de Beautiran et ses environs”.

Le naturaliste Pierrick Doré nous fera découvrir les oiseaux hivernants qui vivent proches du bourg de nos villages (culture, forêt, jachère, pâture…) voir même sur l’église, le château du village, dans nos haies, sur les murs et toit de nos maisons et dont les noms nous sont pour la plupart inconnus.

Chacune des espèces que nous découvrirons a des particularités bien à elle par son habitat, son poids, sa taille, son comportement dans son environnement, sa migration, sa nourriture, ses couleurs explosives, son chant, son vol plus ou moins acrobatique.

Cette présentation vous invitera à partir à la rencontre de leurs congénères tout au long de l’année.

Le Salon de Thé vous accueillera également pour une crêpe et une boisson de saison.

Marie-Françoise Micouleau

Christelle Cressent

