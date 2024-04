Conférence sur les oiseaux du littoral place du Marché 44420 La turballe La turballe, mercredi 10 avril 2024.

Conférence sur les oiseaux du littoral
Mercredi 10 avril à 17h
place du Marché 44420 La turballe

Dans le port de La Turballe ou sur ses plages, nous les côtoyons à différents moments de l’année. Il ne reste plus qu’à parfaire nos connaissances pour mieux les reconnaître…

Catherine Gentric de la LPO propose une conférence causerie sur les oiseaux du littoral.

INFOS PRATIQUES :

– Entrée libre et gratuite, – Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar du PLAN B

Le Lieu-dit Café-épicerie Bio du Plan B, 12, place du Marché, La Turballe. Gratuit. Contact : 09 72 66 30 12, association@cafe-epicerie-leplanb.fr, https://leplanb-laturballe.fr/

