Langogne Mairie Langogne, Lozère Conférence sur les muletiers Mairie Langogne Catégories d’évènement: Langogne

Lozère

Conférence sur les muletiers Mairie, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Langogne. Conférence sur les muletiers

Mairie, le vendredi 17 septembre à 20:30

Entre Le Puy et St Gilles, en l’absence de voies carrossables , les muletiers assurent pendant des siècles le transport des marchandises, céréales, vin, oignons, huile , fruits, ….. Ils véhiculent aussi nouvelles et idées. Ils possèdent un « couble » c’est à dire un équipage de cinq ou six mulets. Le trafic des muletiers disparait avec l’arrivée du chemin de fer au XIXe siècle.

Sur inscription

Conférence de Mr Béguin. Mairie bd Notre Dame 48300 Langogne Langogne Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Langogne, Lozère Autres Lieu Mairie Adresse bd Notre Dame 48300 Langogne Ville Langogne lieuville Mairie Langogne