Conférence sur les missions européennes et présentation de l’AMI pour la mission « 100 villes climatiquement neutres et intelligentes »

Le Secrétariat de la mission « Climate Neutral and Smart Cities » organise une Conférence sur les missions européennes co-animée par le Comité des régions et la Commission européenne se tiendra le 25 novembre, de 9h30 à 12h15. L’objectif de la conférence est de lancer la mise en œuvre des missions européennes et d’explorer plus en détail la mission d’adaptation au changement climatique de l’UE et la mission « Villes » dans le cadre d’un débat avec des membres du Comité des régions et des représentants des villes. Pour la mission « Villes » en particulier, il se pourrait que l’appel à manifestation d’intérêt soit publié et adressé aux villes le même jour. L’événement sera donc l’occasion d’expliquer comment l’appel fonctionnera et quelles sont les prochaines étapes. Toutes les informations sur l’événement peuvent être trouvées ici : [Conférence sur les missions européennes (europa.eu)](https://cor.europa.eu/en/events/Pages/conference-on-european-missions.aspx) La conférence se déroulera dans un format hybride et les participants sont invités à la rejoindre via la plateforme Interactio. L’interprétation en français sera assurée. Le lien sera envoyé aux participants inscrits : [INSCRIVEZ-VOUS ICI](http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/eumissions25Nov2021) Vous pouvez également regarder l’événement en webstream, sans avoir besoin de vous inscrire : [Regarder l’événement](https://frontend.cor.smv.cloud/en/sessions/reference/the-horizon-missions-of-the-european-commission) RAPPEL – informations utiles : – Le [kit d’information pour les villes et la FAQ](https://ec.europa.eu/info/news/mission-climate-neutral-and-smart-cities-info-kit-cities-now-available-2021-oct-29_en) – Les villes peuvent déjà se pré-enregistrer pour l’appel à manifestation d’intérêt ici : [[https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CNC-Pre-Registration](https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CNC-Pre-Registration)](https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CNC-Pre-Registration) – Le [descriptif général des Missions](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_com_heu_randi_missions_29092021.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n29&utm_medium=email) – L’enregistrement du [webinaire](https://ec.europa.eu/info/events/climate-neutral-and-smart-cities-mission-webinar-2021-oct-01_en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n29&utm_medium=email) dédié à la Mission « Villes » organisé le 1er octobre 2021 – La [fiche d’information sur la Mission](https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b906b8d2-227b-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232536968) – Le [plan de mise en œuvre de la Mission](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cities_mission_implementation_plan.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n29&utm_medium=email) – La [page de la Mission](https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n29&utm_medium=email#related-events)

