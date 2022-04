CONFÉRENCE SUR LES MÉNAGERIES ET REFUGES CHAMPÊTRES AUX PORTES DES PALAIS DE LORRAINE Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle Conférence sur les ménageries et refuges champêtres aux portes des Palais de Lorraine par Thierry Franz, responsable du musée du château de Lunéville.

Dans la Lorraine du XVIIIe siècle, la culture de cour intègre un rapport très étroit à la nature. On trouvait en effet aux abords des résidences officielles des ducs Léopold, François III et Stanislas des domaines d’agrément, où les occupations de la campagne étaient vécues comme des loisirs très recherchés, entre vision philosophique et petits bonheurs du quotidien. A La Malgrange et plus encore à Lunéville, la recherche et l’image numérique permettent de restituer ces « ménageries », charmantes retraites trop vite balayées par l’histoire. Entrée libre. chateauluneville@departement54.fr +33 3 83 76 04 75 http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/ Château de Lunéville

