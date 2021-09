Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie, Les Contamines-Montjoie Conférence sur les insectes Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Contamines-Montjoie

Conférence sur les insectes Les Contamines-Montjoie, 7 septembre 2021, Les Contamines-Montjoie. Conférence sur les insectes 2021-09-07 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-07 19:00:00 19:00:00 Espace Nature au Sommet – Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie 18, route de Notre-Dame de la Gorge

Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie Les Contamines-Montjoie Venez découvrir tous les secrets des insectes en compagnie de Georges Thuilliez passionné d’entomologie !



La conférence sera suivie d’un apéritif.



Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. info@lescontamines.com +33 4 50 47 01 58 http://www.lescontamines.com/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Contamines-Montjoie Autres Lieu Les Contamines-Montjoie Adresse Espace Nature au Sommet - Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie 18, route de Notre-Dame de la Gorge Ville Les Contamines-Montjoie lieuville 45.82278#6.72677