Conférence sur les îles du Ponant Porspoder Porspoder Porspoder Catégories d’évènement: Finistère

Porspoder

Conférence sur les îles du Ponant Porspoder, 7 janvier 2023, Porspoder Porspoder. Conférence sur les îles du Ponant 13 rue du Port Le Chenal Porspoder Finistère Le Chenal 13 rue du Port

2023-01-07 – 2023-01-07

Le Chenal 13 rue du Port

Porspoder

Finistère Porspoder À l’occasion de la parution du livre « Îles, regards croisés sur l’insularité » aux éditions Géorama, conférence de Louis Brigand et Laura Corsi sur les îles du Ponant au Chenal. cecile@georama.fr +33 2 98 89 54 36 http://lechenal.fr/ Le Chenal 13 rue du Port Porspoder

dernière mise à jour : 2022-12-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Porspoder Autres Lieu Porspoder Adresse Porspoder Finistère Le Chenal 13 rue du Port Ville Porspoder Porspoder lieuville Le Chenal 13 rue du Port Porspoder Departement Finistère

Porspoder Porspoder Porspoder Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/porspoder-porspoder/

Conférence sur les îles du Ponant Porspoder 2023-01-07 was last modified: by Conférence sur les îles du Ponant Porspoder Porspoder 7 janvier 2023 13 rue du Port Le Chenal Porspoder Finistère finistère Porspoder Porspoder, Finistère

Porspoder Porspoder Finistère