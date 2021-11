St lyphard Espace des coulines Loire-Atlantique, St lyphard Conférence sur les Gros Fossés St Lyphard Espace des coulines St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Conférence sur les Gros Fossés St Lyphard Espace des coulines, 3 décembre 2021, St lyphard. Conférence sur les Gros Fossés St Lyphard

Espace des coulines, le vendredi 3 décembre à 18:00

L’Association Archives et Histoire organise une conférence sur les Gros Fossés de Saint-Lyphard Cette conférence sera animée par Pauline Peter doctorante en archéologie à l’université de Nantes et responsable des fouilles sur ce site en septembre 2018. Les circonstances nous obligent à respecter les consignes sanitaires et par conséquent la présence d’un nombre limité de personnes dans la salle des Coulines est impératif ! C’est pourquoi nous invitons les personnes intéressées par cette conférence à s’inscrire rapidement auprès de Patrick Roussel et de Maurice Moranton !

Public

L’Association Archives et Histoire organise une conférence sur les Gros Fossés de Saint-Lyphard Cette conférence sera animée par Pauline Peter doctorante en archéologie à l’université de Nante… Espace des coulines La Vinière 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T18:00:00 2021-12-03T04:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Espace des coulines Adresse La Vinière 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Espace des coulines St lyphard