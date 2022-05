CONFÉRENCE SUR LES GRÈS DES VOSGES Saint-Quirin Saint-Quirin Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Quirin Moselle Saint-Quirin L’Histoire Improbable des Grès des Vosges sera présentée par Marc Durand, Maître de Conférence Honoraire Université de Lorraine. L’entrée est libre. Cette conférence est proposée par l’Association de Recherche Archéologique au Pays de Sarrebourg +33 6 84 91 86 17 Saint-Quirin

