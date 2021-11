Conférence sur les gourmandises alsaciennes de Noël Bouxwiller, 18 décembre 2021, Bouxwiller.

Conférence sur les gourmandises alsaciennes de Noël Bouxwiller

2021-12-18 16:00:00 – 2021-12-18

Bouxwiller Bas-Rhin Bouxwiller

La journaliste, écrivain et animatrice TV et radio, Simone Morgenthaler, vous fera découvrir les gourmandises alsaciennes de Noël. Profitez-en également pour découvrir ses ouvrages de cuisine et vous les faire dédicacer !

+33 3 88 00 38 39

Bouxwiller

dernière mise à jour : 2021-11-12 par