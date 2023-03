Conférence sur les fouilles à la Peyrouse Salle des fêtes Saint-Félix-de-Villadeix Saint-Félix-de-Villadeix Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Saint-Félix-de-Villadeix L’association des Amis de la Peyrouse vous convie à une conférence pour vous présenter les résultats des fouilles récentes à la Peyrouse. En présence de Christian Chevillot (docteur en Archéologie) et de Enecko Hiriart (chercheur au CNRS). L’association des Amis de la Peyrouse vous convie à une conférence pour vous présenter les résultats des fouilles récentes à la Peyrouse. En présence de Christian Chevillot (docteur en Archéologie) et de Enecko Hiriart (chercheur au CNRS). +33 5 53 61 12 68 La Peyrouse

