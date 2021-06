Paris Église Sainte-Colette Paris Conférence sur les fêtes juives d’automne. Église Sainte-Colette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Sainte-Colette, le vendredi 11 juin à 18:30

– 18h30 : messe (solennité du Sacré-Cœur) – 19h15-19h45 : apéritif dînatoire confectionné par chacun – 19h45-21 h00 : intervention d’Yvonne Schneider : « Introduction aux fêtes juives d’automne » suivi d’un questions/réponses. Avec Madame Yvonne Schneider, enseignante au Collège des Bernardins, spécialiste de cette question. Église Sainte-Colette 14 bis allée Darius Milhaud, 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris

