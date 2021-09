Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon, Saône-et-Loire Conférence sur les femmes préhistoriques Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon Catégories d’évènement: Charnay-lès-Mâcon

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire Charnay-lès-Mâcon EUR 0 0 par Marylène Patou-Mathis Les femmes de la Préhistoire ne sont que rarement envisagées en chasseresses des grands mammifères ou en artistes des grottes ornées… Le rôle qu’on leur a attribué n’est-il pas simplement l’héritage des préjugés misogynes du XIXe siècle ?

Confrontant observations archéologiques et histoire des idées (reçues), la conférencière nous rappelle une vérité pourtant évidente : l'homme préhistorique est aussi une femme ! Marylène Patou-Mathis, Directrice de recherche au CNRS. Préhistorienne, elle est spécialiste des comportements des Hommes préhistoriques, en particulier des Néanderthaliens et des premiers Hommes modernes en Europe.

dernière mise à jour : 2021-09-10

