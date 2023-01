CONFÉRENCE SUR LES FASTES TEXTILES DE LA COUR DE LORRAINE AU 18EME Lunéville Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle Conférence sur les fastes textiles de la cour de Lorraine au XVIIIème siècle par Thierry Franz à la Chapelle du Château de Lunéville le 24 mars 2023 à 18h00. chateaudeluneville@departement54.fr +33 3 83 76 04 75 https://chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

