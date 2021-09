Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Conférence sur les étoiles filantes Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Conférence sur les étoiles filantes Saint-Quentin, 17 septembre 2021, Saint-Quentin. Conférence sur les étoiles filantes 2021-09-17 21:00:00 – 2021-09-17 22:30:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Saint-Quentin Astronomie vous invite à une conférence sur les étoiles filantes, le vendredi 17 septembre à 21 heures au centre social Neuville (6 avenue Chocquart) à Saint-Quentin.

Lieu Saint-Quentin
Ville Saint-Quentin