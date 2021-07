Jouarre Tour romane de l'Abbaye Notre-Dame-de-Jouarre Jouarre, Seine-et-Marne Conférence sur les Eaux de l’abbaye Tour romane de l’Abbaye Notre-Dame-de-Jouarre Jouarre Catégories d’évènement: Jouarre

Seine-et-Marne

Conférence sur les Eaux de l’abbaye Tour romane de l’Abbaye Notre-Dame-de-Jouarre, 18 septembre 2021, Jouarre. Conférence sur les Eaux de l’abbaye

Tour romane de l’Abbaye Notre-Dame-de-Jouarre, le samedi 18 septembre à 14:30

Jouarre est riche en eau. L’abbaye Notre Dame de Jouarre a organisé, au VIIe siecle, sa vie autour de l’eau, élément essentiel de la vie. Visite sur des sites habituellement fermés. Promenade dans Jouarre pour visualiser viviers, lavoirs, sources…

Compte tenu de la crise sanitaire, merci de reserver votre venue.

Découvrez l’alimentation en eau de l’Abbaye notre dame de Jouarre. Tour romane de l’Abbaye Notre-Dame-de-Jouarre Rue de la Tour 77640 Jouarre Jouarre Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jouarre, Seine-et-Marne Autres Lieu Tour romane de l'Abbaye Notre-Dame-de-Jouarre Adresse Rue de la Tour 77640 Jouarre Ville Jouarre lieuville Tour romane de l'Abbaye Notre-Dame-de-Jouarre Jouarre