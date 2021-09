Conférence sur les Daniell, peintres anglais des Indes du XVIIIe siècle La Résidence des Indes, 18 septembre 2021, La Rochelle.

La Résidence des Indes, le samedi 18 septembre à 16:30

### Découvrez l’univers des Daniell et la fresque qu’ils ont inspirée ! Les Daniell, l’oncle et le neveu, ont parcouru les Indes de 1786 à 1793 croquant plus de 140 sites remarquables. De retour au pays, ils convertirent leur croquis fidèles en gravures et peintures. C’est l’une de ces dernières qui a été choisie pour être reproduite par l’artiste rochelais Loïc Palluault sur les murs de la cage d’escalier de la Résidence. Son dévoilement par l’artiste sera suivie d’une présentation de la vie et de l’oeuvre des Daniell dans le grand salon XVIIIe de la Résidence par Michel Sabatier, conservateur du Musée.

15€ pour un maximum de 15 participants. Réservation obligatoire.

La Résidence des Indes 4 rue Réaumur, 17000 La Rochelle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00