Conférence sur les dangers environnementaux au moment de la conception et lors des 1000 premiers jours de la vie Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Conférence sur les dangers environnementaux au moment de la conception et lors des 1000 premiers jours de la vie Lons-le-Saunier, 7 octobre 2022, Lons-le-Saunier. Conférence sur les dangers environnementaux au moment de la conception et lors des 1000 premiers jours de la vie

Carcom Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier Jura Place du 11 Novembre Carcom

2022-10-07 – 2022-10-07

Place du 11 Novembre Carcom

Lons-le-Saunier

Jura Lons-le-Saunier Jura Par Emmanuelle Amar, épidémiologiste et directrice du REMERA actionsantesolidarite@gmail.com +33 3 84 85 92 63 Place du 11 Novembre Carcom Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Lons-le-Saunier Jura Place du 11 Novembre Carcom Ville Lons-le-Saunier lieuville Place du 11 Novembre Carcom Lons-le-Saunier Departement Jura

Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons-le-saunier/

Conférence sur les dangers environnementaux au moment de la conception et lors des 1000 premiers jours de la vie Lons-le-Saunier 2022-10-07 was last modified: by Conférence sur les dangers environnementaux au moment de la conception et lors des 1000 premiers jours de la vie Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 7 octobre 2022 Carcom Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier Jura Jura Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier Jura